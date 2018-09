Friesoythe Am Mittwoch, 26. September, befuhr ein 39-Jähriger aus Hille mit seinem Lkw und Anhänger gegen 8.16 Uhr die Bundesstraße 72 in Friesoythe in Richtung Sedelsberg. In Höhe der Abfahrt C-Port kam es, vermutlich auf Grund eines Wendemanövers, zu einem Auffahrunfall mit einer 43-jährigen Cloppenburgerin, wie die Polizei mitteilte. Die Beifahrerin der 43-Jährigen, eine 32-jährige Cloppenburgerin, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.