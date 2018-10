Friesoythe Traurige Nachricht: Die 39-jährige Motorradfahrerin, die am Sonntag bei einem Unfall auf der Neuscharreler Straße in Friesoythe schwer verunglückte, erlag am Mittwoch ihren schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau aus Haselünne geriet am frühen Sonntagnachmittag in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte gegen das Auto einer 41-jährigen Frau aus Bösel. Der 36-jährige Ehemann der Motorradfahrerin befand sich mit seinem Krad hinter seiner Frau, fuhr auf die Unfallstelle auf und verletzte sich schwer.