Nach Unfall weitergefahren

Friesoythe Ein 47-jähriger Friesoyther fuhr am Freitag gegen 19.05 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Alten Hafen aus Richtung der Sedelsberger Straße kommend stadteinwärts. Als ihm ein Pkw entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Der 47 Jahre alte Friesoyther hielt an der Unfallstelle, der andere bislang unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet“. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.