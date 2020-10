Einbruchsserie in Friesoythe: Griff in Kaffeekasse und Sparschwein

Friesoythe /Oldenburg Ein Mammutprozess ist am Donnerstag gestartet. Wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in 65 Fällen muss sich ein 46 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Südheide (Lüneburger Heide) vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird eine gewaltige Einbruchsserie in Schulen, Kindergärten, Arztpraxen und Therapieeinrichtungen zur Last gelegt – begangen in der Zeit von März 2017 bis April 2020.

Hoher Schaden

Nachdem er laut Anklage zunächst die Lüneburger Heide unsicher gemacht hatte, wechselte er in den Nordkreis des Landkreises Cloppenburg. In Friesoythe, Altenoythe, Barßel und Saterland stieg er in Tierarztpraxen, Kindergärten und Therapieeinrichtungen ein, um die Räumlichkeiten nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Dann war der Landkreis Ammerland dran. In Rastede und Edewecht suchte er weitere Arztpraxen, Schulen und Kindergärten heim.

Dann ging es in den Landkreis Oldenburg. Auch in Wardenburg und Hatten brach er laut Anklage in Arztpraxen und Kindergärten ein. Der Angeklagte konnte jeweils Bargeld (aus Sparschweinen und Kaffeekassen) erbeuten, aber auch Röntgengeräte, Werkzeuge und Nahrungsmittel. Den Gesamtschaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf rund 80 000 Euro. Dieses Geld will die Anklagebehörde nun von dem Angeklagten einziehen – zur Weiterleitung an die Geschädigten.

Hungerstreik

Seit April sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Mit den Haftbedingungen ist er allerdings nicht einverstanden. Er hat viele Briefe an das Gericht und an das Justizministerium geschrieben. Er will verlegt werden. Weil das aber nicht passiert, ist der Angeklagte in den Hungerstreik getreten. Er werde wie ein Schwerverbrecher behandelt, beschwerte sich der 46-Jährige am Donnerstag.

Die Anwälte des Angeklagten stellten den Antrag, das Verfahren auszusetzen. Der Angeklagte sei nicht verhandlungsfähig. Eine ärztliche Untersuchung bestätigt das aber nicht. Nachdem die umfangreiche Anklageschrift dann verlesen war, erklärte der Angeklagte, dass er zu den Vorwürfen schweigen werde. Nun erwartet das Landgericht ein langwieriges Mammutverfahren. Die Vernehmung von sehr vielen Zeugen steht an.