Friesoytherin hebt hohe Geldsumme ab: Betrugsmasche gerade noch verhindert

Friesoythe /Papenburg Ihre Tochter soll eine Mutter von drei Kindern tot gefahren haben, nun werde eine hohe Geldsumme benötigt. Diesen Schockanruf erhielt eine Friesoytherin am vergangenen Freitag, wie die Polizei jetzt berichtet.

Die Friesoytherin hob das Geld ab und wurde von den unbekannten Tätern telefonisch zu einem Übergabe in Papenburg geleitet. Dabei handelte es sich um den Parkplatz eines Krankenhauses an der Straße Hauptkanal Rechts. Die von der Tochter alarmierte Polizei traf die Friesoytherin dort gegen 11.45 Uhr an, bevor sie das Geld übergeben konnte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten zudem auf zwei Personen, die zur weiteren Abklärung auf eine Polizeidienststelle gebracht wurden. „Sie wurden kurz darauf entlassen, da sie als Tatverdächtige nicht in Betracht kamen“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen im Umkreis des Parkplatzes in Papenburg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter Telefon 04471/18600 entgegen.

