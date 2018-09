Pkw fährt auf Motorrad auf

Friesoythe Am Montag, 17. September, befuhr ein 23-jähriger Linderner gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 72 in Friesoythe in Richtung Saterland, auf dem sich zudem eine 21-jähriger Sozius-Fahrerin aus Wiesmoor befand. Zu Beginn der dreispurigen Fahrbahn fuhr er nach Polizeiangaben auf die linke Spur, was von einem nachfolgenden 37-jährigen VW-Fahrer aus dem Saterland falsch gedeutet wurde. Er fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf, wodurch die beiden Motorradfahrer verletzt wurden.

Der 23-jährige Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.