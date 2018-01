Pkw touchiert und geflüchtet

Friesoythe Eine 21-jährige Friesoytherin ist am Dienstag um 21.55 Uhr mit ihrem Pkw Seat auf dem Niedersachsenring in Friesoythe in in Richtung Barßel unterwegs gewesen. Ein in gleicher Richtung fahrender bislang unbekannter Pkw überholte sie trotz Gegenverkehrs und touchierte den Pkw Seat. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.