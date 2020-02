Friesoythe Dieser Fall ist äußerst ungewöhnlich. 19 Nägel wurden in eine Straße geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ist eine 39-jährige Friesoytherin auf die Nägel aufmerksam geworden. Sie war am Dienstag gegen 22 Uhr mit dem Auto auf der Straße „Am Kanal“ zwischen C-Port und Hauptstraße unterwegs, als sie in Höhe der B 72-Unterführung die über die gesamte Fahrbahnbreite in den Teer geschlagenen Nägel entdeckte. Die Polizei entfernte die Gegenstände aus der Fahrbahn.

Nach derzeitiger Lage wurden wohl keine Menschen oder Tiere verletzt oder Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs im Strafverfahren gefertigt. Zum Täter gebe es derzeit keine Hinweise. „Wir stehen noch am Beginn der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecherin Nadine Luttmann. Die Straße südlich des Küstenkanals ist für den normalen Straßenverkehr gesperrt. Sie wird aber gerne vor allem von Radfahrern und Leuten mit Hunden genutzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/18600 in Verbindung zu setzen.