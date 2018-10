Friesoythe Am Samstag ereignete sich gegen 11.40 Uhr in Mittelsten Thüle auf dem Garreler Weg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 17-jähriger Fahrschüler aus Friesoythe, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Geldern und ein 72-jähriger Autofahrer aus Münster befuhren hintereinander den Garreler Weg in Richtung Garrel. Der 72-Jährige wollte laut Polizei die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen. Als er sich bereits neben dem Pkw des 25-Jährigen befand, scherte dieser nach links aus, um das vor ihm fahrende Fahrschulfahrzeug zu überholen.

Der 25-Jährige stieß mit der hinteren rechten Seite des Pkw des 72-Jährigen zusammen. Der Wagen des Mannes aus Münster geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit dem Fahrschulwagen, schleuderte in den linken Seitenraum und kam schließlich wieder auf der Straße zum Stehen. Der Wagen des 25-jährigen Mannes aus Geldern schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrschulwagen konnte noch auf der Fahrbahn anhalten.

Vermutlich aufgrund der nicht sehr hohen Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge wurde keiner der Insassen verletzt. An allen Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 35 000 Euro.