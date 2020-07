Polizei: Betrunken ein E-Scooter gesteuert

Friesoythe Ein 22-jähriger Friesoyther wurde Sonntagnacht gegen 2 Uhr von der Polizei angehalten. Er war mit einem E-Scooter auf dem Grünen Hof in Friesoythe unterwegs. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,68 Promille. Den 22-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Denn ein E-Scooter ist kein Spielzeug, so die Polizei, sondern ein Kraftfahrzeug, welches unter Alkoholeinfluss nicht geführt werden darf.

Ebenfalls auf der Straße Grüner Hof in Friesoythe wurde durch Polizeibeamte ein 34-jähriger Friesoyther kontrolliert, der mit seinem Wagen unterwegs war. Das Problem: Der Führerschein des 34-Jährigen war zuvor schon in einem anderen Verfahren eingezogen worden. Trotzdem wies sich der 34-jährige mit einem „alten“ ungültigen Führerschein aus. Daher wurde gegen den 34-jährigen das Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen, da der Fahrer vermutlich unter Einfluss von Drogen stand.

Am Samstag gegen 0.50 Uhr fuhr eine Frau an der Straße Cavens in Altenoythe gegen einen Telefonkabelmast. Die Unfallverursacherin wurde zwar durch Zeugen am Unfallort angetroffen, diese entfernte sich dann jedoch trotzdem fußläufig vom Unfallort. Zum diesem Vorfall bittet die Friesoyther Polizei um weitere Hinweise (04491/9316115).