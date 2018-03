Friesoythe Wegen des dringen Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurde am vergangenen Samstag einen Antrag auf Haftbefehl gegen den 42-jährigen Friesoyther erlassen. Er soll seinen 42-jährigen Nachbar mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert, ist allerdings nach aktuellen Erkenntnissen inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 13.50 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zu einer Wohnung nach Friesoythe gerufen. Dort wurde der alkoholisierte 42-Jährige mit einer Bauchverletzung angetroffen. Der Friesoyther soll sich nach Angaben der Polizei mit seinem ebenfalls stark alkoholisierten Nachbarn in dessen Wohnung gestritten haben, wobei der eine dann zum Messer griff und den anderen damit schwer verletzte.

Am Sonntag erfolgte die Vorführung der Tatverdächtigen beim Amtsgericht Cloppenburg, welches dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.