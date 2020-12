Polizei: Unfall, Brand und Körperverletzung

Friesoythe Für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Nordkreis war es offenbar ein vergleichsweise ruhiges Wochenende. Nur wenige Einsätze wurden gemeldet.

• Vorfahrt mißachtet

Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 14.45 Uhr auf dem Oldenburger Ring, der Ortsumgehung Friesoythes, unterwegs. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Oldenburger Ring in den Pehmertanger Weg einbiegen, übersah dabei aber den Radfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50 Euro.

• Plötzlicher Kopfstoß

Bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten ist ein 19-Jähriger am Kopf verletzt worden. Der junge Friesoyther und der unbekannte Mann waren in der frühen Samstagnacht gegen 2.40 Uhr auf der SB-Waschanlage am Hunteweg in ein Streitgespräch geraten. In diesem versetzte der Unbekannte dem Friesoyther einen Kopfstoß. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Friesoythe zu wenden, Telefon 04491/93160.

• Auto in Flammen

Ein vor der Kirche in Elisabethfehn-Dreibrücken abgestelltes Auto ist in Brand geraten. Bereits während der Fahrt am Samstagnachmittag hatte der Fahrer einen merkwürdigen Geruch bemerkt, berichtet die Polizei. Er hielt um 13.40 Uhr an und rief die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Barßel rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben bisher unklar. Personenschäden sind durch den Brand nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt.