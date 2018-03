Friesoythe Auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in Friesoythe ist es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen ein 22-jähriger Mann aus Westoverledingen und ein 21-jähriger Mann aus dem Saterland auf drei männliche Personen ein. Dabei wurden ein 20-Jähriger aus Bösel und ein 26-Jähriger aus Friesoythe leicht verletzt. Der Verletzte aus Friesoythe wurde im Krankenhaus Friesoythe ambulant behandelt.

Des Weiteren haben Beamte der Polizei Friesoythe am vergangenen Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein auf der Straße Grüner Hof in Friesoythe fahrenden Pkw kontrolliert. Beim 42-jährigen Fahrzeugführer aus Bösel wurde eine deutliche Alkoholfahne festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,07 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt hat sich in der Nacht zu vergangenem Sonntag ereignet. Beamte der Polizei Friesoythe kontrollierten gegen 2.20 Uhr an der Elbestraße einen 24-jährigen Pkw-Führer aus dem Saterland, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Test Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,22 Promille, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ebenfalls am Freitag ist gegen 9.30 Uhr ein Pkw beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Thüler Straße mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidiert. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte eine 57-Jährige aus der Gemeinde Barßel als Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet, so die Polizei.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitagabend zwischen 19.45 und 20.50 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr ein unbekanntes Kraftfahrzeug die Dr.-Niermann-Straße in Friesoythe und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Pkw VW Touran. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 850 Euro.

Zudem meldet die Polizei eine Sachbeschädigung am Freitagnachmittag, die sich zwischen 12 und 18 Uhr ereignet hat. Der Glaseinsatz einer Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Wiesenstraße in Friesoythe wurde beschädigt.

Außerdem sind unbekannte Täter in der Nacht zu vergangenen Dienstag gewaltsam in einen am Treibtorfweg in Schwaneburgermoor verschlossenen Fahrradschuppen eingedrungen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus dem Fahrradschuppen wurden ein Laubbläser sowie ein Herrenfahrrad entwendet.

Zeugen und Hinweise zu allen Vorfällen nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.