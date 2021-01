Polizeieinsatz am Hansaplatz: Wurde in Friesoythe auf Mann geschossen?

Friesoythe Ein schwer verletzter Mann soll in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer Schussverletzung in Friesoythe aufgefunden worden sein. Er soll gegen 4 Uhr am Busbahnhof Hansaplatz in Friesoythe aufgefunden worden sein. Über die nähren Tatumstände und wie es dem Mann geht ist noch nichts bekannt. Die Polizei gab auf Nachfrage keine Informationen heraus. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat den Fall an sich genommen und wird eventuell im Laufe des Tages nähere Informationen liefern.

