Friesoythe Beim Fahrer eines Schulbusses, der bereits acht Kinder beförderte, wurde bei einer Polizeikontrolle am Mittwochmorgen in Friesoythe ein Atemalkoholwert von 0,46 Promille festgestellt. Kraftfahrzeugführer, die im Fahrdienst des Personenverkehrs eingesetzt werden, unterliegen allerdings der 0,0- Promillegrenze. Daher wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Polizei kontrollierte am frühen Morgen mehrere Schulbusse und mussten neben einem angetrunkenen Busfahrer auch zahlreiche Mängel an Fahrzeugen feststellen. Bei insgesamt 18 kontrollierten Bussen wurde ein Reifenmangel, Mängel an einer Bremsanlage sowie zwei Verstöße gegen die Pflicht zur Vorführung zum TÜV oder der vorgeschriebenen Sonderprüfung festgestellt.

Auffällig war nach Angaben der Polizei, dass bei sechs Fahrzeugen die vorgeschriebene Kennzeichnung als Schulbus fehlte. Zudem wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt. Hier wurden Fehler bei den Pflichten zur Dokumentation der Lenkzeiten erkannt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen die Fahrzeugführer, aber auch gegen die Fahrzeughalter, in der Regel den Firmenverantwortlichen, eingeleitet. Die Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen war hingegen altersangepasst und gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, werden aufgrund der festgestellten Mängel die Schulbuskontrollen zeitnah wiederholt.