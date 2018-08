Radfahrerin am Kreisel übersehen

Friesoythe Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am alten Hafen in Friesoythe ist am Samstag, 25. August, gegen 17.45 Uhr eine 27-jährige Friesoytherin leicht verletzt worden. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad nach Polizeiangaben die Überquerungshilfe beim Kreisverkehr von der Ellerbroker Straße in Richtung Moorstraße. Ein 47-Jähriger aus Metelen, der mit seinem Pkw aus nördlicher Richtung in Richtung Kreisverkehr fuhr, übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen, woraufhin sie zu Boden stürzte.

Die Friesoytherin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf circa 500 Euro.