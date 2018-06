Radfahrerin im Kreisel angefahren

Friesoythe Am Dienstag befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland und ein 13-jährige Radfahrerin aus Friesoythe gegen 12.40 Uhr in Friesoythe den Kreisverkehr an der Böseler Straße. Die Schülerin beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Altenoythe weiterzufahren. Der Pkw-Fahrer bog nach rechts in die Böseler Straße ab und übersah dabei die Radfahrerin, die bei dem Zusammenstoß zu Boden stürzte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.