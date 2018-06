Radlerin stößt gegen Radlerin

Friesoythe Eine 24-jährige Fahrradfahrerin aus Friesoythe fuhr am Dienstag gegen 12 Uhr mit ihrem Fahrrad in Friesoythe auf dem Gehweg auf der Straße Am Bahnhof. Auf Höhe der Einfahrt einer dortigen Apotheke fuhr eine Radfahrerin auf die Straße auf, missachtete die Vorfahrt der von links kommenden Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160.