Rollerfahrerin leicht verletzt

Friesoythe Eine Rollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag, 21. August, in Friesoythe leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die 15-jährige Friesoy­therin gegen 15.15 Uhr mit ihrem Roller (25 km/h) die Sedelsberger Straße in Friesoythe in Richtung Sedelsberg und bog nach links auf eine Hauseinfahrt ein. Eine nachfolgende 41-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland befand sich zu dieser Zeit bereits im Überholvorgang. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Roller.

Die Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallschaden beträgt etwa 900 Euro, teilte die Polizei weiter mit.