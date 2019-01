Friesoythe /Saterland /Bösel Vor Unfällen und somit Schlimmerem bewahrt haben dürften Polizisten des Polizeikommissariats Friesoythe vergangene Samstagnacht gleich mehrere Verkehrsteilnehmer. Gegen 20.40 Uhr war der Besatzung eines Zivilstreifenwagens zunächst ein Kleinwagen aufgefallen, der bei Nieselregel und böigem Wind mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Scharrel unterwegs war. „Als wir den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser, von uns mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn gefolgt, noch mehr Gas und missachtete weitere Verkehrsregeln“, erklärt Polizeioberkommissar Raphael Olling. Schließlich war es der Flüchtige selbst, der angekommen vor seiner Wohnung in einer Ramsloher Siedlung in der Nähe der Mühle, die rasante Fahrt beendete.

Nach nur wenigen Sekunden hatten die Beamten den Fahrer aus seinem Fahrzeug entfernt und mit Handfesseln am Boden fixiert. „Wir wissen nie, was die Insassen im Schilde führen und warum sie sich der Kontrolle entziehen wollen“, begründet Polizeikommissar Christian Gruppe die robuste Maßnahme. Überdies wollen sich die Beamten dadurch auch selbst schützen. Im Fachjargon spricht man hier dann von Eigensicherung. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Fahrt gefährdet fühlten, insbesondere den Fahrer eines Autos, der im Bereich Kampstraße stark abbremsen und ausweichen musste, um Kontaktaufnahme (04491/93160).

Als sich die Situation ein wenig entspannt hatte, wurde den Polizisten schnell der Grund für das Geschehnis klar. Erkannten sie doch mit dem Delinquenten einen „alten Bekannten“ wieder, der zuvor bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen war. Und das war auch an diesem Abend so. Bei dem 36-Jährigen wurden zudem mehrere Gramm Betäubungsmittel sichergestellt. Nach einer Blutentnahme erwartet den unbelehrbaren Saterländer nun das nächste Strafverfahren.

Nach Mitternacht ging der Polizei in Strücklingen ein weiterer Pkw-Fahrer ins Netz, der mit einem Atemalkoholgehalt von 2,6 Promille die rundweg nur einen Kilometer lange Strecke von einem Bistro zu sich nach Hause zurück legen wollte. Hierbei fuhr der 51-Jährige in starken Schlangenlinien, rammte vor den Augen der Polizisten um Haaresbreite einen auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw und konnte noch gerade eben eine Kollision mit einem Brückengeländer vermeiden. “Nicht auszudenken, wenn er dies durchbrochen hätte und in der Ems gelandet wäre“, malt sich Oberkommissar Olling ein Szenario aus. Auch diesen Fahrer erwarteten nun mehrere Strafverfahren sowie ebenso die im Volksmund gerne als „Idiotentest“ bezeichnete Medizinisch Psychologische Untersuchung (MPU).

Um einem stark alkoholisierten Mann aus Cappeln gar nicht mal erst die Gelegenheit zu geben, sich in Bösel mit seinem Mercedes in Bewegung zu setzen, nahm Dienstschichtleiter Polizeioberkommissar Dirk Thien ihm in dieser Nacht vorsorglich mal gleich den Fahrzeugschlüssel ab. Diese Möglichkeit räumt der Gesetzgeber den Polizisten im Rahmen der sogenannten Gefährdungsabwehr ein. Der Mann war zuvor aufgefallen, nachdem er in Bösel zusammen mit zwei Freunden in einer Wohnung randaliert hatte. Kurze Zeit später wurde er in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen und es schien, als wolle er gerade die Fahrt antreten.