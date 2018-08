Friesoythe Bei einem Verkehrsunfall auf der B 72 in Vordersten-Thüle ist am späten Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Pkw frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Mann, dessen Identität zunächst unklar war, war mit seinem Kastenwagen in Richtung Friesoythe unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Abzweigung nach Pehmertange nach links in den Gegenverkehr geriet.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Sattelschleppers konnte nicht mehr ausweichen. Der Pkw-Fahrer war sofort tot. Der Lkw geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und durchpflügte die Straßenberme. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B 72 wurde gesperrt. Alarmiert wurde die Feuerwehr Friesoythe, da beide beteiligten Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß in Brand geraten waren

Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.

Aktuelle Verkehrsinformationen finden Sie hier.