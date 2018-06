Dichte Rauchsäule am Horizont

Friesoythe /Sedelsberg Der letzte 100 mal 30 Meter große Müllhaufen des ehemaligen Entsorgungsunternehmens Niba am C-Port in Sedelsberg ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Gegen 9.52 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter einer Nachbarfirma die Feuerwehr, nachdem er den Brand bemerkt hatte. Schnell waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe und Ramsloh, Scharrel, Gehlenberg und Markhausen mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Bis dahin war schon eine große schwarze Rauchsäule kilometerweit am Horizont aus allen Himmelsrichtungen zu sehen.

Am Einsatzort eingetroffen hatten die Kameraden der Feuerwehren den Brand schnell unter Kontrolle. Auch das LUF (Löschunterstützungsfahrzeug) der Friesoyther Wehr kam zum Einsatz. So war der Brand zwar nach etwas mehr als einer Stunde unter Kontrolle. Die Löscharbeiten zogen sich aber den ganzen Tag hin, hieß es später von Seiten der Polizei. Der Müll musste nach und nach abgetragen werden. Für die Bürger bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so die Polizei.

Die Sedelsberger Straße war zeitweilig von der C-Port-Abfahrt der B 72 bis zur Kreuzung mit der B 401 gesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde am Freitagmorgen noch darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bereits in den Jahren 2007, 2011 und mehrmals im vergangenen Jahr sind auf dem Gelände der ehemaligen Firma Niba Feuer ausgebrochen. Im April 2017 stellte die Recyclingfirma dann einen Insolvenzantrag.

Zur Brandursache konnte die Polizei am Freitag noch nichts sagen. Die Beamten nahmen kurz darauf die Ermittlungen auf.

Heiner Elsen https://www.nwzonline.de/autor/heiner-elsen Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2906 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-cloppenburg Ein Video unter www.nwzonline/videos