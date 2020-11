Streit um Maske eskaliert

Friesoythe In einem Verbrauchermarkt an der Barßeler Straße in Friesoythe ist ein Streit um die Maskenpflicht am Montag gegen 17.20 Uhr eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Frau, die ihren Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß trug, den Markt betreten, teilte die Polizei mit. Eine 57-jährige Angestellte machte die Frau darauf aufmerksam, dass das so nicht gehe. Ein Attest konnte die Kundin nicht vorlegen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen weiteren Verlauf die unbekannte Frau die 57-Jährige getreten haben soll. Anschließend stieg die Frau in einen Pkw und fuhr mit einer Begleitperson davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.

