Treckerfahrer übersieht Auto

Friesoythe Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 7. Mai, um 17.40 Uhr an der Kreuzung der Schwaneburger Straße und Am Küstenkanal in Friesoythe. Ein 52-jähriger Friesoyther wollte mit seinem Ackerschlepper von der Straße Am Küstenkanal auf die Schwaneburger Straße abbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen 45-jährigen Autofahrer aus Friesoythe, der auf der Schwaneburger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Autofahrer leicht verletzt wurde. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.