Friesoythe Unter erheblichem Alkoholeinfluss verursachte ein 28-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Friesoythe einen Verkehrsunfall. Der Friesoyther wollte gegen 20 Uhr von Barßeler Straße auf die Dr.-Niemann-Straße abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er dann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Wagen eines 59-jährigen Barßelers kollidierte, der vor der roten Ampel wartete. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand nach Angabe der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Bei dem 28-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,67 Promille festgestellt. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.