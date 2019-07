Friesoythe Ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Börger (Landkreis Emsland) ist bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße in Friesoythe am Montagnachmittag, 15. Juli, gegen 14.30 Uhr schwer verletzt worden. Der Radfahrer kam aus der Bürgermeister-Krose-Straße und wollte nach rechts auf die Lange Straße abbiegen. Dabei übersah eine 18-jährige Fahranfängerin aus Friesoythe, die die Lange Straße in Richtung St.-Marien-Kirche befuhr, den Mann, der durch die neue Rechts-vor-Links-Regelung in der Innenstadt Vorfahrt hatte.

Ein Rettungswagen brachten den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. In diesem Zusammenhang wiesen die Beamten vor Ort noch einmal darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer im Bereich der bereits sanierten Abschnitte die neue Rechts-vor-Links-Regelung beachten müssen. „Wenn keine Verkehrsschilder da sind, gilt laut Straßenverkehrsordnung automatisch Rechts-vor-Links“, so die Polizei.

Genau darauf weist auch die Stadt Friesoythe. Trotzdem wird noch in dieser Woche ein neue Hinweis auf diese Regelung installiert werden. „Bis zum Ende der Woche soll an der Bahnhofstraße ein großes Banner über der Straße hängen, mit dem wir auf die Innenstadtsanierung und auf die neue Recks-vor-Links-Regelung hinweisen“, sagte Klaus Sandmann, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung bei der Stadt Friesoythe auf Nachfrage der NWZ. Ebenfalls wies Sandmann darauf hin, dass die Fahrradfahrer in den fertiggestellten Abschnitten auf der Straße fahren müssen, die sich genau wie die Autofahrer an die neue Vorfahrtsregelung halten im Straßenraum müssen. „Die Seitenräume sind jetzt reine Gehwege“, so Sandmann weiter.