Unfall in Friesoythe: Anhänger löst sich von LKW

Friesoythe Ein mit 25 Tonnen beladener Tanklastzug hatte Sonntagmittag im Kreisel Böseler Straße/Oldenburger Ring seinen Auflieger verloren. Dieser rutsche in dem Moment vom Zugfahrzeug, als dieses vom Kreisel aus auf die Böseler Straße in Richtung Friesoythe abbog. Der voll beladene Tank ragte bis auf die Gegenfahrbahn. Wieso sich der Anhänger plötzlich löste, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Die Böseler Straße blieb am Sonntag zischen der Eschstraße und dem Kreisel wegen der Bergungsarbeiten für Stunden gesperrt. Der 30-jährige Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

