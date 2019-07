Friesoythe Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der Böseler Straße in Friesoythe ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein 50-jähriger Friesoyther leicht verletzt worden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Ein 34-jähriger Böseler wollte mit seinem Pkw die Böseler Straße nach links auf den Neuenkampsweg verlassen und musste verkehrsbedingt halten. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge, im ersten befanden sich ein 36-jähriger Friesoyther und ein siebenjähriges Kind, im zweiten befand sich ein 35-jähriger Friesoyther, kamen noch rechtzeitig zum Stehen. Danach folgte der 50-jährige Friesoyther mit seinem Taxi, der die haltenden Fahrzeuge zu spät sah, auffuhr und alle Autos ineinander schob.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, alle anderen Personen blieben unverletzt. Die Höhe des Schadens war am Donnerstag noch nicht bekannt. Die Unfallstelle musste kurz gesperrt werden.