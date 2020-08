Unfall In Friesoythe: Auto kollidiert mit Baum – Fahrer stirbt

Friesoythe Ein 29 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Friesoythe tödlich verunglückt. Der Friesoyther fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem Auto auf der Altenoyther Straße aus Richtung B401 kommend in Richtung Altenoythe und kam aus ungeklärter Ursache am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Wagen herausgeschnitten werden, was auch für die Einsatzkräfte eine große psychische Herausforderung darstellte. Die Altenoyther Straße wurde aufgrund des Unfalles fast zweieinhalb Stunden gesperrt.