Friesoythe Die Barßeler Straße zwischen Friesoythe und Kampe ist aktuell in beiden Richtungen vollgesperrt. Der Grund: Ein Lkw eines Friesoyther Entsorgungsunternehmen hat gegen 8.45 Uhr reichlich Klärschlamm verloren. Dieser ergoss sich über der Fahrbahn, so dass diese aktuell in Höhe des Kastanienwegs nicht mehr befahrbar ist. Die Polizei hat den Bereich seit 9.15 Uhr abgesperrt.

Das Entsorgungsunternehmen ist zurzeit dabei, die Fahrbahn mit mehreren Männern zu reinigen. Auch die Umweltbehörde des Landkreis Cloppenburg überwacht die Arbeiten. „Nachdem das Material von der Straße abgetragen ist, wird die Straße noch mit Wasser gespült und auch dies wird wieder abgesaugt“, sagte Kreis-Pressesprecher Frank Beumker auf Nachfrage der NWZ. Ob auch Klärschlamm in die angrenzenden Gräben gelaufen ist noch unklar. „Falls dort etwas seien sollte, wird dort eine Blase gelegt und auch das verdreckte Wasser aus den Gräben wird entsorgt“, so Beumker weiter. Die Sperrung könnte sich aktuell noch bis in den Nachmittag hinziehen.