Friesoythe Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 8. Juli, gegen 7.55 Uhr auf dem Niedersachsenring in Friesoythe schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Barßeler befuhr zu der Zeit mit seinem Fiat Punto den Niedersachsenring in Richtung Grüner Hof. Eine 59-jährige Friesoytherin wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw die Ricarda-Huch-Straße unrechtmäßiger Weise nach links in den Niedersachsenring verlassen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 22-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten in Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallörtlichkeit musste zwecks Unfallaufnahme etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.