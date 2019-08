Friesoythe Auf welchen Straßen in Friesoythe sind die Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet? Stimmen die eigenen Beobachtungen und Gefühle mit den offiziellen Statistiken überein? Der Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gibt Antworten. Hier werden alle Unfälle erfasst, bei den Personen verletzt wurden – sofern diese der Polizei gemeldet worden sind. Jetzt wurden die Zahlen für das Jahr 2018 veröffentlicht. In Friesoythe zeigen sie Auffälligkeiten an zwei Stellen.

Ins Auge fällt der Bereich rund um das E-Center an der Europastraße in Friesoythe. Drei Unfälle wurden in der Europastraße selbst registriert, einer beim Kreisel Europastraße/Barßeler Straße und einer in der Straße Am Bahnhof. Auch rund um das Famila-Center ist viel los – mit entsprechenden Folgen, zeigt sich in der Statistik: zwei Unfälle beim Kreisel und einer bei der Zufahrt zum Parkplatz.

Wer vom Famila-Center auf der Straße Am Alten Hafen in Richtung Sedelsberg fährt, sollte ebenfalls vorsichtig sein. Einen Unfall gab es bei der Zufahrt zum Parkplatz des früheren Aldi-Marktes, gleich zwei Unfälle bei der Kreuzung mit der Sedelsberger Straße. Einer davon endete sogar tödlich, ein Pkw stieß hier mit einem Radfahrer zusammen. Ein zweiter tödlicher Unfall mit Beteiligung eines Krads ereignete sich auf der Neuscharreler Straße.

Die Augen aufhalten sollten Autofahrer auch, wenn sie von der Straße Am Alten Hafen in Richtung Krankenhaus in die Heinrich-von-Oytha-Straße einbiegen. Hier ist eine Fahrbahnverengung, die den Verkehr abbremsen soll. Im vergangenen Jahr kam es an dieser Stelle zu einem Unfall. Auch kurz vor der Soestebrücke wurde bei einem Unfall eine Person verletzt.

Wer von Friesoythe nach Bösel fährt, sollte besonders an den Kreuzungen Böseler Straße/Neuenkampsweg und Böseler Straße/Eschstraße achtsam sein: Dreimal kam es hier zu Unfällen, auch weiter auswärts bei den Kreuzungen mit der Blaue Straße und Schlingshöhe stießen Verkehrsteilnehmer zusammen.

In Richtung Ellerbrock kollidierten zweimal Autos nahe der Auffahrt zur B 72 Richtung Thüle auf der Ellerbrocker Straße. Stadtauswärts gab es vier weitere Unfälle, einen bei der Kreuzung zur Neuscharreler Straße, einen in Barkentange und zwei an Grundstücksauffahrten.

Bei einigen Unfällen könnten die Polizisten in Zukunft möglicherweise Zeuge sein: Im Kreisel vor der neuen Polizeistation an der Straße Grüner Hof wurden im vergangenen Jahr bei drei Zusammenstößen Personen verletzt.

Der Blick auf die Innenstadt zeigt: Vor allem rund um das Albertus-Magnus-Gymnasium herrscht viel Verkehr: Direkt vor der Schule gab es zwei Kollisionen mit Verletzten. Einmal mit einem Fußbänger, beim anderen Mal mit einem Radfahrer.