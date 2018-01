Friesoythe Auf der Pehmertanger Straße ist es am Freitag um 23.08 Uhr nach einem Unfall zu einer Fahrerflucht gekommen. Eine 19-Jährige aus Bösel war mit einem Auto aus Richtung Markhausen kommend in Richtung Friesoythe unterwegs, teilt die Polizei mit. In einer Kurve kam ihr ein Wagen entgegen, der gegen das Rechtsfahrgebot verstieß.

Die junge Böselerin wich deshalb mit ihrem Auto auf den rechten Seitenstreifen aus. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam durch Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der andere Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei.

Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Friesoythe gebracht. Am ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Gegen den unbekannten Verursacher ist ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet worden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe unter Tel. 04491/93160 in Verbindung zu setzen.