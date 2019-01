Friesoythe Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Friesoythe wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich auf der Böseler Straße in Höhe Eschstraße. Eine 36-jährige Frau aus Friesoythe wollte mit ihrem Wagen, in dem auch ihre 14-jährige Tochter saß, von der Eschstraße auf die Böseler Straße in Richtung Friesoythe aufbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Angaben der Polizei das Auto einer 52-jährigen Saterländerin, die mit ihrem Kleinwagen in Richtung Bösel unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall. Dabei zogen sich alle drei Insassen so starke Verletzungen zu, dass sie alle ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Da es zunächst hieß, dass eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei, rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe aus. Doch alle Unfallbeteiligten konnten ohne größere Probleme aus den Fahrzeugen befreit werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Böseler Straße war zeitweise voll gesperrt, was zu größeren Rückstaus und weiteren Verkehrsbehinderungen führte.