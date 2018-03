Friesoythe Das auf dem Küstenkanal zwischen den Ortschaften Kampe und Frie­soythe havarierte Binnenschiff „Lauwerszee“ aus Holland liegt am C-Port vertaut und soll dort weiter untersucht werden. Denn die Ursache des Schiffsunglücks ist unklar. „Darüber haben wir keine Erkenntnisse“, erklärte auf NWZ-Nachfrage Thorsten Seiwald vom Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen. Unklar ist, ob das mit Holzpellets beladene 55 Meter lange Schiff die Böschung oder einen Pfeiler gerammt hat. Auch ob möglicherweise Treibeis Schuld ist oder die Bordwand nur von sich aus gerissen ist – „reine Spekulationen“, so Seiwald.

Das Schiff konnte noch in den Abendstunden aus eigener Kraft mit den eigenen Pumpen an Bord den Hafen am C-Port erreichen. Dort werde der Schaden nun genau von Experten untersucht.

Das holländische Binnenschiff hatte am Donnerstagabend auf seiner Fahrt von Oldenburg nach Holland einen Leckschaden am Bug. Wasser drang in den Frachtraum und das Schiff drohte zu sinken. Die Crew entdeckte den Schaden und alarmierte die Leitstelle, die einen Großeinsatz auslöste.

Im Einsatz waren rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Friesoythe, Scharrel, Ramsloh, der DLRG und des Technischen Hilfswerkes, um das Schiff zu sichern. Es wurde am Ufer der B 401 festgemacht. Verletzte gab es nicht. Auch eine Gefahr für die Umwelt bestand laut Polizei nicht. Nach intensiver Untersuchung des Leckschadens entschlossen sich die Einsatzkräfte dazu, dass Wasser aus dem Frachtraum in einen auf der Straße bereitgestellten Behälter abzupumpen, um ein Absinken des Schiffes zu verhindern. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.

Zum Einsatz kamen auch Taucher, die allerdings keine Beschädigungen an der Unterseite des Rumpfes finden konnten. Deshalb wurde das Schiff am Freitag von seiner Ladung befreit und im oberen Bereich repariert. Ab Montag soll dann ein Eisbrecher auf dem Küstenkanal eingesetzt werden.