Friesoythe Ein besinnlicher Start in die Weihnachtsfeiertage sieht wohl anders aus: In Friesoythe ist ein 32-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag völlig ausgerastet. Wie die Polizei berichtet, fasste der Deutsche in einem Gastronomiebetrieb an der „Alte Mühlenstraße“ einem weiblichen Gast an das Gesäß. „Einen hieraus entstandenen Streit zwischen dem Täter und weiteren Besuchern der Lokalität sollte die Polizei schlichten“, berichtet Hauptkommissar Schedemann von der Polizei Friesoythe.

Lesen Sie hier ein Spezial:#MeToo – Warum der laute Aufschrei so schwerfällt

Während die Beamten die Personalien des Friesoythers aufnehmen wollten, wehrte sich dieser heftig: Er beleidigte und bedrohte die Polizisten, auch eine versuchte Körperverletzung kam zur Anzeige. Da der 32-Jährige sich überhaupt nicht mehr beruhigen ließ, wurde er zum „Schutze seiner eigenen Person und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt“, erklärt der Polizeisprecher.

Dem Friesoyther erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.