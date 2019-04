Friesoythe Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist es am Donnerstag, 4. April, gegen 19.55 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft Am Alten Hafen in Friesoythe zu einem Ladendiebstahl gekommen. Einer der zwei unbekannten Täter wurde von einem Angestellten angesprochen, da er offensichtlich eine unbezahlte Jeans unter der Jogginghose getragen haben soll. Daraufhin flüchtete er fußläufig in Richtung Famila.

Der zweite Täter flüchtete ebenfalls und nahm dabei ein T-Shirt mit, ohne es zu bezahlen. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Der erstgenannte Mann soll 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt und von der Statur kräftig gewesen sein. Er soll mit einer dunklen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet gewesen sein und eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur getragen haben.

Der andere Täter soll die gleiche Größe und das etwa das gleiche Alter gehabt haben. Er soll schlank und mit einer khakifarbenen Hose und Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unterTelefon 04491/93160 entgegen.