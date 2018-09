Zwei Einbrüche in einer Nacht

Friesoythe In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Straße Am Alten Hafen in Friesoythe ein. Anschließend hebelten sie eine Kasse auf, in der sich allerdings kein Geld befand. Entwendet wurden Haarschneidemaschinen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Gleich nebenan wurde in derselben Nacht in ein Schuhgeschäft ein gebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Polizei am Freitag noch nicht mitteilen. Es kann nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Einbruch und der Einbruch in den Friseursalon von denselben Tätern begangen wurde. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.