Zwei Verletzte bei Unfall

Friesoythe Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Böseler Straße in Friesoythe ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Böseler fuhr gegen 6.32 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Friesoythe. Etwa 200 Meter vor der Einmündung Blaue Straße musste der 19-Jährige nach Mitteilung der Polizei verkehrsbedingt bremsen, geriet hierdurch ins Schleudern und kam rechtsseitig in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 19-Jährige und dessen 24-Jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Bösel, wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 2550 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.