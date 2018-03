20-Jährige bei Unfall in Garrel schwer verletzt

Garrel

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiforter Straße in Garrel schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die junge Frau die Kaiforter Straße in Richtung Bösel. Nach einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug den Gartenzaun eines Vorgartens und prallte seitlich gegen einen Baum. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, die die Unfallstelle absperrten und halfen, die junge Frau aus dem schwer beschädigten Wagen zu befreien. Die Fahrerin sei aber ansprechbar gewesen. Die First-Responder-Einheit der DRK-Bereitschaft Garrel war ebenfalls im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz brachte die Verletzte ins Krankenhaus.