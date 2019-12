Autofahrer bei Unfall verletzt

Garrel Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 11. Dezember, um 10.24 Uhr auf der Petersfelder Straße gekommen. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel wollte von einem Grundstück aus auf die Petersfelder Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der von links kam, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.