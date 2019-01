Garrel /Cloppenburg Alter schützt vor Torheit nicht. Das beweist ein Fall, der vor dem Cloppenburger Amtsgericht verhandelt wurde. Angeklagt wegen Diebstahls war ein 84-jähriger Mann. Er hatte in Garrel Eiergeld gestohlen – ganze 10,20 Euro. Und das, obwohl er unter Bewährung wegen früherer Taten stand. Das Gericht beließ es aber auch in diesem Fall noch bei einer Bewährungsstrafe (fünf Wochen Haft auf Bewährung) und schickte den betagten Herrn nicht schon wieder ins Gefängnis. Dort hat er bereits zwölf Jahre seines Lebens gesessen. 212 Diebstähle gehen auf sein Konto. Der 84-Jährige ist unbelehrbar.

Bis 1990 hatte er bereits neun Jahre im Gefängnis gesessen. Im Jahr 2000 war er vom Landgericht in Oldenburg wegen bandenmäßigen Diebstahls zu knapp vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Viel Hoffnung, dass der Angeklagte sein diebisches Verhalten ändern könnte, haben die Gerichte nicht. Und der Angeklagte gibt es selbst zu. Er könne nicht anders als stehlen, erklärte er. Der 84-Jährige will in diesem Sinne auch erzogen worden sein. Seine Eltern hätten ihn zum Stehlen angehalten, so der 84-Jährige, der ein bewegtes Leben hinter sich hat.

All die vielen Jahre hat der 84-Jährige es nicht vermocht, sich den elterlichen Weisungen zu entziehen. Als er in Garrel Bauernhöfe besuchte, die im Eigenbetrieb eigene Produkte verkaufen, war es wieder so weit. Kunden können in einem kleinen Verkaufsraum Waren, darunter Eier, an sich nehmen und das Geld dafür vertrauensvoll in eine kleine Kasse legen. Der Bauer selbst oder seine Familienangehörigen sind nicht vor Ort. Da gilt das Prinzip: Vertrauen gegen Vertrauen.

Dieses Vertrauen hat der 84-Jährige sträflich missbraucht. Er nahm zweimal hintereinander das Eiergeld an sich. Ganz ohne Kontrolle geht der Eigenvertrieb dann aber doch nicht. Auf einem großen Schild stand geschrieben, dass der Verkaufsraum videoüberwacht wird. Die Eltern des Angeklagten hatten ihrem Sohn zwar das Stehlen beigebracht, nicht aber das Lesen und Schreiben. Er konnte das Warnschild gar nicht lesen.