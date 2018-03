Garrel In einer Schweinezuchtanlage am Plaggenweg in Garrel ist in der Nacht zu Sonntag gegen 2.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben waren zwei von 16 Boxen mit einer Größe von elf mal 14 Metern in dem Stall, der rund 93 mal 16 Meter misst, in Brand geraten. Die Anlage war voll besetzt mit Sauen und Ferkeln. Der gesamte Tierbestand – rund 250 Sauen und rund 2000 Ferkel – musste notgeschlachtet werden, entschied das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg, das vor Ort war.

Das Dach wurde im Bereich der im Brand geratenen Boxen so stark beschädigt, dass das Feuer und die starke Rauchentwicklung auf die benachbarten Boxen übergreifen konnte. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Garrel, Cloppenburg und Emstek.

Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an, informierte die Polizei. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.