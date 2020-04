Hoher Schaden Nach Brand In Garrel: Feuer aus Abfalltonne greift auf Dachstuhl über

Garrel Ursache für das Feuer eines Lebensmittelmarktes in Garrel ist nach bisherigen Erkenntnissen eine Abfalltonne. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstagmittag war die Feuerwehr zu dem Brand in der Cloppenburger Straße gerufen worden.

Die Abfalltonne, die an einer rückwärtigen Hauswand des Gebäudes stand, geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf einen über der Tonne liegenden Dachüberstand über und entzündete den Dachstuhl. Durch den Brand wurde der Dachstuhl teilweise zerstört, die Gebäudewand sowie ein Dachüberstand stark beschädigt.

Die Schadenshöhe wird bislang auf circa 70.000 Euro geschätzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Garrel und der Feuerwehr Cloppenburg waren vor Ort und löschten den Brand. Rettungskräfte aus Cloppenburg befanden sich ebenfalls vor Ort. Personen sind nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.