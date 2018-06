Garrel Zu einem Flächenbrand musste die Freiwillige Feuerwehr Garrel am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ausrücken. Auf einem Bauernhof an der Thüler Straße innerhalb der Ortschaft war ein Holzhaufen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Schwierig gestaltete sich der Einsatz deshalb, weil die Feuerwehr zeitgleich zu einem größeren Einsatz nach Lindern alarmiert worden war. Die Gefahrguttruppe sowie die Drohnengruppe fuhren mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften nach Lindern, zum Flächenbrand an der Thüler Straße rückten 27 Einsatzkräfte in drei Fahrzeugen aus, so Gemeindebrandmeister Peter Deeben. Die Folie eines Maissilos nahm zudem Schaden. Ansonsten hatte die Feuerwehr den Brand schnell im Griff.