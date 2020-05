Schwerer Unfall In Garrel: Mit 1,48 Promille gegen Baum gefahren

Ohrt/Berne

Deichschäferei Berne Vier Lämmer und zwei Schafe gerissen

Normalerweise freuen sich die Spaziergänger über die herumtollenden Lämmer. Am Sonntagmorgen fanden sie tote und schwer verletzte Schafe und Lämmer mit Kehlbissen. Wahrscheinlich hat ein Wolf die Tiere am Parkplatz am Elsflether Sand attackiert.