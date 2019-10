Garrel Eine Autofahrerin aus Altenoythe ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Weißdornweg/Jagdweg in Garrel verletzt worden. Die Frau, die alleine im Auto saß, befuhr den Weißdornweg in Richtung Beverbrucher Straße.

In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, ihr Wagen fuhr einen Telefonmasten um und kollidierte dann mit einem Baum. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallursache ist bislang unklar.