Unfall In Garrel: Stand Fahrer unter Alkoholeinfluss?

Garrel Bei einem schweren Unfall sind am späten Samstagnachmittag zwei Insassen in einem VW Polo verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort fuhr der Fahrer auf dem Lindenweg und wollte die Petersdorfer Straße in Richtung Hinterm Forde queren. Dabei geriet der Fahrer jedoch von der Straße ab und kollidierte frontal mit einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Angaben zu den Personalien konnte die Polizei noch nicht machen. Allerdings war das Fahrzeug nicht angemeldet. Und bei dem Fahrer besteht nach Polizeiangaben der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Weil zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen worden war, wurde auch die Feuerwehr Garrel alarmiert. Sie rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus. Eingeklemmt waren die Insassen aber nicht. Vier Rettungswagen waren vor Ort, zudem ein Notarzt. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Oldenburg und Cloppenburg gefahren.