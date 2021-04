Unfall: Unfall in Garrel fordert zwei Schwerverletzte

Garrel Zwei Insassen eines Pkw sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Garrel schwer verletzt worden. Gegen 7 Uhr befuhren ein 21-jähriger Autofahrer und sein 22-jähriger Beifahrer aus Bremen den Weißdornweg in Fahrtrichtung Auf’m Esch. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum und einem Telefonmast. Weitere Pkw seien nicht beteiligt gewesen, so ein Polizeisprecher vor Ort.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer und Beifahrer schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro, teilte die Polizei mit.

