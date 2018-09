Garrel Die Bauarbeiten auf der B 72 zwischen Varrelbusch und Mittelsten Thüle beginnen am Montag, 10. September. Teilweise wird die Bundesstraße dafür voll gesperrt. Mit Behinderungen sei zu rechnen, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mit.

Schäden an der Fahrbahn machen eine „grundhafte Fahrbahnerneuerung“ notwendig. Der vorhandene Aufbau wird durch neue Asphaltschichten ersetzt. Der Einbau der Deck- und Binderschicht erfolgt dabei in einem Arbeitsgang, so entstehe eine kompakte Asphaltbefestigung.

• Die Sperrungen auf B 72

Die Erneuerung der Fahrbahn zwischen dem Abzweig auf die L 847 (Garreler Straße) in Varrelbusch und dem Abzweig auf die Kreisstraße 150 (Petersfelder Straße) in Petersfeld erfolgt unter halbseitiger Sperrung im Einbahnstraßenverkehr. Der weitere Abschnitt zwischen der Einmündung Petersfelder Straße (K 150) bis zur Kreuzung mit der K 300 (Glaßdorfer Straße)/B 72 (Kurfürstendamm) erfordert eine Vollsperrung, teilte die Landesbehörde weiter mit.

• Die Umleitungen

Richtung Norden (U 1): Ab Varrelbusch führt die ausgeschilderte Umleitung über die L 847 (Garreler Straße) und die L 835 (Böseler Straße) zur B 72 bei Friesoythe.

Richtung Süden (U 2): Ab Mittelsten Thüle wird der Verkehr über die K 300 (Glaßdorfer Straße), die K 356 (Garreler Weg) und die K 150 (Petersfelder Straße) wieder auf die B 72 geleitet. Ab Petersfeld wird der Verkehr in Richtung Süden durch die Baustelle geführt.

Während des Garreler Freimarktes am dritten Septemberwochenende wird die Umleitung U 1 umgebaut, und um das Ortszentrum herum geleitet. An diesen beiden Tagen verläuft die U 1 von der L 847 (Varrelbuscher Straße) über die L 871 (Beverbrucher Straße), den Beverbrucher Damm zur L 847 (Oldenburger Straße) zurück nach Garrel und zur L 835 (Böseler Straße).

• Zwei Ampeln im Ort

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der sicheren Querung der Landesstraße werden innerhalb der Ortsdurchfahrt von Garrel während der Umleitungszeit zwei temporäre Ampelanlagen errichtet: eine im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Petersfelder Straße sowie eine im Bereich Hauptstraße/Böseler Straße.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme hat die Landesbehörde für November 2018 vorgesehen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Die Baukosten betragen rund 4,3 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Der Geschäftsbereich Lingen der Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis.